Demos: Letta, Conte e Tajani tra gli ospiti del primo Congresso

Roma, 5 mag (Adnkronos) – Si terrà il 13 e 14 maggio la prima Assemblea congressuale di Demos – Democrazia solidale dal tema ‘La forza del Noi al servizio del Paese e dell’Europa’. Un appuntamento che porta a compimento il processo fondativo iniziato nel 2018, sottolinea Demos.

Venerdì 13 maggio il Congresso si terrà presso il teatro Italia (via Bari 18, dalle 16 alle 19). Insieme al coordinatore nazionale Paolo Ciani e al presidente Mario Giro interverranno i segretari nazionali dei partiti invitati – fra i quali Enrico Letta, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Arturo Scotto, Ettore Rosato, Nicola Fratoianni – e alcune personalità molto vicine a Demos come Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.

Sabato 14 maggio il Congresso si sposterà presso l’auditorium Antonianum, in viale Manzoni 1, per l’approvazione dei documenti congressuali e l’elezione degli organismi del partito.