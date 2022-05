Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “L’Associazione nazionale magistrati abbia annunciato uno sciopero per lunedì 16 maggio. Uno sciopero per me inspiegabile ma – prendiamola sul ridere – è anche un formidabile lancio per il libro. Quando avrete letto il libro, cambierete idea non sulla magistratura – perché non ha senso generalizzare – ma certo su alcuni magistrati”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews parlando del suo ultimo libro ‘Il mostro’.