A Roma Orticola, il giardino delle meraviglie

(Adnkronos) – Il centro di Roma come un grande giardino delle meraviglie, non solo architettoniche ma anche botaniche ed enogastronomiche nella esaltazione della biodiversità. Da venerdì 6 a domenica 8 maggio torna “Orticola” manifestazione dedicata al florovivaismo, alla natura, all’arte e alla mobilità sostenibile. In programma iniziative culturali che coinvolgeranno vivaisti, produttori di piante e aziende attente alla sostenibilità accanto ai musei del circuito di Villa Borghese, al Fai e alle Istituzioni. Il salotto di Roma, via dei Condotti, si vestirà di primavera grazie all’arte dei flower designers: due colonne floreali poste all’ingresso della via costruiranno una continuazione naturale della fioritura che orna la scalinata di Piazza di Spagna con le tradizionali piante di azalea.