Ucraina: Urso (FdI), ‘ho rassegnato dimissioni da commissione Esteri Senato’

Roma, 4 mag (Adnkronos) – “Ho rassegnato le mie dimissioni come unico componente di Fratelli d’Italia dalla Commissione Esteri del Senato. Abbiamo il dovere di garantire la piena operatività della Commissione in un momento così importante nelle relazioni internazionali del nostro Paese. Ma soprattutto è necessario che la presidenza della Commissione ritorni a svolgere quel ruolo di garanzia e di terzietà, che di fatto Petrocelli non esprime più e dal quale, inoltre, gli stessi componenti non si sentono rappresentati”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso.