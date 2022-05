Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Io non andrò mai più e credo non lo faranno neanche i miei colleghi del Pd nelle trasmissioni e nei talk dove ci saranno ‘sanzionati’, non solo dove ci sono giornalisti filorussi”. A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il deputato Pd e membro della Vigilanza Rai Andrea Romano.