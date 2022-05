Mafia: Picierno, ‘scelta Melillo di assoluto valore’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “La nomina di Giovanni Melillo come nuovo Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo rappresenta una scelta di assoluto valore e un segnale chiaro da parte delle istituzioni nella fondamentale attività di contrasto alle cosche mafiose”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno (Pd).

“Al già capo procuratore di Napoli Melillo i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico, in cui sono certa metterà a servizio del Paese la sua esperienza sul territorio e darà continuità all’ottimo lavoro svolto dal suo precedessore Federico Cafiero De Raho. Prima la pandemia, ora l’attuazione dei progetti del Pnrr, senza dimenticare i traffici di droga e gli scontri per il controllo dei territori, specialmente nel Mezzogiorno, costituiscono sfide di priorità nazionale che testimoniano la centralità delle attività di monitoraggio e contrasto alle infiltrazioni mafiose nei diversi ambiti della nostra società, a partire dall’economia”.