Fed: Powell, ‘non pensiamo a aumenti tassi da 75 punti’

Roma, 4 mag. -(Adnkronos) – “Un di 75 punti base non è qualcosa che il comitato di politica monetaria sta prendendo seriamente in considerazione. Abbiamo spiegato che, supponendo che le condizioni economiche e finanziarie si evolvano in modo coerente con le nostre aspettative, c’è un ampio consenso nel Comitato su ulteriori 50 aumenti di base nei due prossimi incontri”. Anche se “le decisioni le prenderemo nelle riunioni ovviamente”. Lo afferma il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, in conferenza stampa dopo la riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria,