Covid Italia, 47.039 contagi e 152 morti: bollettino 4 maggio

(Adnkronos) – Sono 47.039 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute di oggi, mercoledì 4 maggio. Si registrano inoltre altri 152 morti. 335.275 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 14%. In calo i ricoveri (-81 da ieri per un totale di 9.614) mentre sono in leggera crescita le persone in terapia intensiva (+5 da ieri per un totale di 371).

Sono 164.041 i morti e 16.633.911 le persone contagiate da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 1.187.070 (-12.890) mentre i guariti toccano la soglia di 15.282.800 (+60.381).

Ecco i dati, regione per regione:

LOMBARDIA – Sono 6.471 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 50.286 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,8%. Nelle ultime 24 ore sono morte 10 persone, per un totale di 40.043 decessi nella regione da inizio pandemia. Aumenta il numero di ricoverati: in terapia intensiva sono 36, 2 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.190, 14 più di 24 ore fa.

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.903, di cui 867 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 881 contagi, Monza e Brianza con 611, Bergamo con 547, Varese con 511, Como con 432, Pavia con 409, Mantova con 298, Lecco con 251, Cremona con 218, Lodi con 150 e Sondrio con 99.

LAZIO – Oggi nel Lazio si registrano 4.759 nuovi contagi da coronavirus secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione; sono 15 i decessi mentre 1.171 i ricoverati (+26), 58 le terapie intensive (stabili) e 5.450 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,0%. I casi a Roma città sono a quota 2.157″. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 835 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 686 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 636 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 249 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: sono 343 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 6: sono 389 i nuovi casi e 3 i decessi.

Nelle province si registrano 1.621 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 579 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Latina: sono 735 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl di Rieti: sono 155 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 152 i nuovi casi e 2 i decessi.