Centrodestra: Gelmini, ‘fiduciosa che fibrillazioni si possano superare’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Dobbiamo partire dal fatto che il centrodestra è l’unica coalizione consolidata in questo Paese, governa 14 Regioni, quindi è una realtà. Ci sono delle fibrillazioni ma io sono fiduciosa che si possano superare. Anche perché gli elettori credono ad unità sui progetti, sui programmi, sul governo delle città che andranno al voto a giugno ma anche delle Regioni e del Paese”. Lo ha detto la ministra per gli Affari Regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, a ‘Start’ su SkyTg24.

“C’è anche la campagna elettorale, ma il governo va avanti su priorità e obiettivi che si è dato. E’ chiaro che il centrodestra ha fatto due scelte diverse – aveva premesso Gelmini -, c’è chi legittimamente ha pensato di massimizzare il consenso rimanendo all’opposizione e chi ha scelto invece di rimboccarsi le maniche, di entrare in un Governo non facile con posizioni molto diverse, ma se oggi al posto di Conte c’è Draghi alla presidenza del Consiglio, questo lo si deve a quel centrodestra e alle altre forze politiche che hanno fatto una scelta che ha consentito al Paese di risolvere il problema dei vaccini, di affrontare con autorevolezza una crisi internazionale senza precedenti e di affrontare anche la messa a terra del Pnrr”. Sono “legittime” tutte le posizioni, ha aggiunto, “ma sono orgogliosa di appartenere ad una forza politica che tra la propaganda e la messa a terra dei progetti del Pnrr, ha messo al primo posto l’intresse dell’Italia”.

Specificatamente a fibrillazioni in Forza Italia, Gelmini ha assicurato: “non mi pare che ce ne siano. Berlusconi ha da subito appoggiato questo Governo, lo abbiamo fatto in maniera convinta e credo che i risultati si vedano, dal piano vaccinale alle risposte sul fronte economico e internazionale. Un conto sono le campagne elettorali, un conto è governare un paese in un tempo difficile come quello che stiamo affrontando”.