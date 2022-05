Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Ho parlato di un federalismo pragmatico, ma devo aggiungere che mai, come ora, i nostri valori europei -di pace, di solidarietà, di umanità- hanno bisogno di essere difesi. E mai, come ora, questa difesa è per i singoli Stati difficile e diventerà sempre più difficile. Abbiamo bisogno non solo di un federalismo pragmatico ma di un federalismo ideale”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Parlamento europeo.