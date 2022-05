Ucraina: Draghi, ‘garantire continuità ad accoglienza e integrazione profughi’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Dall’inizio del conflitto, circa 5,3 milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina verso l’Unione europea –soprattutto donne e bambini. È più del doppio del numero di rifugiati presenti nell’Unione alla fine del 2020 -circa 2,5 milioni. L’Italia crede nei valori europei dell’accoglienza e della solidarietà. Abbiamo accolto oltre 105.000 rifugiati ucraini, grazie alla generosità delle famiglie, dei volontari, delle organizzazioni non governative –a cui va il mio più profondo ringraziamento. Altri Paesi –tra cui Polonia, Romania, Germania, Slovacchia– hanno fatto sforzi ancora maggiori. Molti rifugiati vogliono ritornare presto a casa e alcuni hanno già iniziato a farlo. Tuttavia, non sappiamo in che modo evolverà il conflitto, né quanto durerà. Dobbiamo essere pronti a dare continuità al nostro slancio iniziale di accoglienza perché i rifugiati ucraini si integrino al meglio nelle nostre società”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Parlamento europeo.