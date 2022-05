Energia: Landini, ‘interventi non bastano, a povertà si dia risposta’**

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – “Nonostante gli interventi di questi giorni siano importanti, ma sappiamo tutti che sono una tantum e non sono di per sé sufficienti da affrontare la dimensione del problema del nostro Paese. Al problema della povertà bisogna dare una risposta con un lavoro di qualità, che superi la precarietà e con politiche di sistema”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, parlando a un convegno della Fisac Cgil. “Bisogna non mettere nessuno nella condizione di non arrivare alla fine del mese”, ha spiegato.