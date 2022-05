Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 35/a giornata, ha squalificato per un turno il portiere dello Spezia Ivan Provedel, grazie alla prova tv, per un’espressione blasfema. Una giornata di stop anche per Petar Stojanovic e Valerio Verre dell’Empoli e per Sasa Lukic del Torino.