Ucraina: Draghi, ‘a Biden dirò che non vogliamo escalation, ma nessuno può abbandonare Kiev’

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Nessuno vuole la guerra o un’escalation -questo dirò a Biden certamente- ma nessuno vuole abbandonare la pace. Ma riusciamo ad avere pace solo se l’Ucraina può difendersi, altrimenti abbandoniamo il popolo ucraino, bambini, donne, anziani all’occupazione, avremo una sottomissione, la schiavitù di un paese democratico e sovrano. Non credo che questo sia quel che vogliamo, non credo sia quello che nessuno vuole in Italia”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.