Ucraina: Cirielli (Fdi), ‘immediate dimissioni Petrocelli’

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Il senatore Petrocelli, ex anticasta oggi incollato alla poltrona, nonostante in antitesi clamorosa alla maggioranza che lo ha eletto, sia trasparente”. Così il Questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli.

“Anziché proclamare la sua aderenza alla Costituzione,pur di salvare la Presidenza della Commissione Esteri del Senato, chiarisca da quanto tempo non sente o incontra esponenti del Regime Russo. I cittadini italiani, le cui opinioni proclama di voler difendere, devono sapere, per poter giudicare serenamente, quando ha incontrato o sentito esponenti della classe dirigente, o ad essa collegata, della Federazione Russa”.