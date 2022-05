Motomondiale: test Jerez, Zarco il più veloce davanti a Binder e Quartararo

Jerez, 2 mag. – (Adnkronos) – All’indomani del Gp di Spagna vinto da Francesco ‘Pecco’ Bagnaia con la Ducati, i piloti sono rimasti a Jerez per una giornata di test ufficiali. Il più veloce è stato il francese Johann Zarco (1:37.136) davanti al sudafricano della Ktm Brad Binder (+0.158) e al francese della Yamaha Fabio Quartararo (+0.302). Bagnaia chiude 12° dopo aver fatto solo 24 giri per non affaticare la spalla. Grande lavoro per lo spagnolo della Honda Marc Marquez, che ha testato tre moto diverse.