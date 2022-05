M5S: Conte, ‘al via formazione, migliorare conoscenze per sfide futuro’**

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Il futuro lo dobbiamo scrivere noi, insieme. Non possiamo lasciarlo a un gruppo di pochi intimi, elite, gruppi di potere”. Così Giuseppe Conte presenta in un video su Fb il ciclo di 10 incontri propedeutico all’inaugurazione della Scuola di formazione M5S che si terrà il prossimo autunno. La prima lezione si terrà giovedì 5 maggio alle ore 19, nella sede del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra.

“Per il bene comune” occorre “migliorare la nostra conoscenza, le nostre competente, lavorare fianco a fianco con eccellenze” per “offrire soluzioni concrete ai nostri cittadini”. Io, spiega Conte, “sarò il primo allievo della scuola, ci confronteremo” con diverse personalità “indipendenti” e “potremo elaborare le migliori soluzioni per la sfide dle nostro tempo”.