Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Non se ne può più. Dopo lo scempio di Roma, dopo i disastri sull’energia, in mezzo a una guerra questi inetti perdigiorno continuano a boicottare il paese senza mai offrire una soluzione. Cancellarli. Ma subito”. Così Carlo Calenda su twitter dopo che i 5 Stelle non hanno votato il dl Aiuti in Cdm per contrarietà al termovalorizzatore di Roma.