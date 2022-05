Elezioni: bozza Dl, ‘seggi nei reparti Covid e voto domiciliare per isolati’

Roma, 2 mag (Adnkronos) – “Nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere”. Lo prevede il testo del Dl elezioni e referendum in esame al Cdm.

“Ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori” e “dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto”, prevede tra l’altro il provvedimento.

“Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza”, indica poi il decreto.