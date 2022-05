Centrodestra: Mulè, ‘unità con idee condivise su temi come lavoro e fisco’

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Il centrodestra andrà al governo solo facendo un salto di maturità, adesso e non a ridosso delle elezioni, e presentandosi non solo unito ma con idee chiare e condivise sui principali temi come lavoro e fisco. La credibilità del centrodestra fondato da Silvio Berlusconi risiede nella capacità di fare sintesi e riconoscere a ogni componente il proprio ruolo. Soltanto nella maturità di tutti, nel fare a volte un passo indietro per andare avanti, si può trovare la strada per governare ed essere credibili”. Così il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, ospite di ‘Omnibus’ su La7.