Calcio: Serie A, Empoli-Torino 1-3, la ribalta Belotti**

Empoli, 1 mag. (Adnkronos) – Il Torino si impone in trasferta ad Empoli 3-1 in rimonta grazie alla tripletta del ‘Gallo’ Belotti dopo la rete dei padroni di casa con Zurkowski. La squadra di Juric si porta così a 47 punti in classifica, mentre l’Empoli di Anreazzoli resta ferma a 37.

L’Empoli, dopo un primo tempo equilibrato, sfiora il vantaggio al 53′: ripartenza di Verre che libera Pinamonti a tu per tu con Berisha, tocco morbido che finisce incredibilmente al lato. Il gol arriva poco dopo. Al 56′ Verre serve ai 20 metri Zurkowski che con un rasoterra velenoso batte Berisha. Ottenuto il vantaggio però la squadra di casa resta in dieci uomini: al 60′ viene espulso Verre per un intervento con il piede a martello su Pellegri, Cosso rettifica il giallo iniziale dopo aver rivisto le immagini al Var.

Il Torino attacca in cerca del pari che arriva al 78′: Praet centra dal fondo, sinistro di Ansaldi che sfiora la mano di Stojanovic, Cosso indica il dischetto. Vicario indovina l’angolo ma non ci arriva, con Belotti che fa 1-1 dagli 11 metri. La gara cambia ancora nel finale: all’87’ l’arbitro Cosso viene richiamato al Var per valutare il fallo di mano di Stojanovic e concede il secondo rigore di seguito ai granata con Stojanovic che con il secondo fallo di mano e secondo giallo, viene espulso con l’Empoli che resta in nove. Dal dischetto ancora Belotti che raddoppia. La squadra di Andreazzoli non riesce più a reagire e rischia di subire il terzo gol al 94′ con Belotti che scatta in campo aperto ma davanti a Vicario spara malamente sul fondo. Il tris del ‘Gallo’ arriva al 96′: Brekalo fugge sulla sinistra e centra per Belotti che in scivolata infila Vicario per il definitivo 3-1.