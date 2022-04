Ucraina, Kiev: “219 bambini morti da inizio guerra”

Kiev, 30 apr. (Adnkronos) – Sono 219 i bambini rimasti uccisi in Ucraina dallo scorso 24 febbraio, dall’inizio della guerra. Lo denuncia l’ufficio del procuratore generale ucraino, secondo quanto riportano media locali.

Ieri l’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani segnalava 70 bambini, 64 ragazze e 76 ragazzi tra le 2.899 vittime civili documentate in Ucraina.