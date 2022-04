Real Madrid vince la Liga, Ancelotti record: è nella storia

(Adnkronos) – Il Real Madrid vince la Liga per la 35esima volta e Carlo Ancelotti è nella storia. I blancos vincono il campionato con largo anticipo grazie al successo per 4-0 sull’Espanyol nella 34esima giornata: a segno Rodrygo (33′ e 43′), Asensio (55′) e Benzema (81′). Con 81 punti, il Real non può essere raggiunto nelle ultime 4 giornate. Ancelotti diventa il primo allenatore a trionfare in campionato in Italia, Inghilterra, Germania, Francia e Spagna. Nessun altro tecnico vanta nel curriculum i trionfi in Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Liga.