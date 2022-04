Nessun voto e nessuna delibera ed era naturale. Ma che fosse ridotto al minimo anche il dibattito in un Consiglio pensato proprio per essere tale, ovvero un dibattito politico, era meno prevedibile. E’ invece è andata proprio così. Finisce in archivio l’Assise sul Pnrr che si risolve con un andamento anomalo: relazione illustrativa del vicesindaco e assessore ai fondi Ue Francesco De Pierro e poi una sorta di Aventino dialettico dell’opposizione che limita l’intervento in Aula a quello del solo Miceli (Città Aperta) e poi protocolla un documento scritto.

