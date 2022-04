Nordcorea, Kim minaccia uso ‘preventivo’ armi nucleari

Pechino, 30 apr. (Adnkronos) – Kim Jong Un minaccia l’uso “preventivo” di armi nucleari. Il leader nordcoreano, riporta l’agenzia Kcna, ha confermato la volontà di “mantenere e sviluppare costantemente la superiorità assoluta” delle forze armate per “contenere e vanificare preventivamente tutti i tentativi pericolosi e gli atti di minaccia, anche nucleare, se necessario, poste da forze ostili”. E ha sottolineato che Pyongyang deve continuare a lavorare in modo da disporre di una “forza militare schiacciante che nessuna potenza al mondo possa provocare”.

“E’ – ha sostento durante un incontro con ufficiali militari di cui ha dato notizia la Kcna – l’ancora di salvezza che garantisce la sicurezza del nostro Paese, delle persone e del futuro”. Nei giorni scorsi il leader nordcoreano aveva annunciato l’intenzione di rafforzare ulteriormente le capacità nucleari del suo regime nel corso della parata militare che si è svolta nel centro di Pyongyang per celebrare il 90mo anniversario della fondazione dell’esercito.