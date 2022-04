Sulla Statale 87 “Sannitica” sono in corso di potenziamento tutte le lavorazioni relative all’intervento di manutenzione programmata per il risanamento del corpo stradale ed il consolidamento della scarpata dell’infrastruttura viaria, in provincia di Benevento.

