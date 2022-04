Fi: Ronzulli, ‘riconquistare fiducia elettori, no alleanze contro natura’

Milano, 30 apr. (Adnkronos) – “Stiamo tornando attrattivi perché le idee che valgono non passano mai di moda, esistono e persistono nel tempo, perché resta qualcosa di più alto delle promesse, restano i valori. Possiamo essere orgogliosi del lavoro che quotidianamente svolgiamo e quando si è orgogliosi di ciò che si fa si raggiungono obiettivi importanti, si può sognare in grande. Abbiamo avanti pochi mesi prima delle elezioni politiche durante i quali dobbiamo accrescere il nostro consenso e non parlo di punti percentuali, ma di riconquistare la fiducia dei nostri elettori, di tornare a parlare il linguaggio della verità, di tornare a pronunciare parole identitarie”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, intervenendo alla convention ‘L’Italia del Futuro-Costruttori di futuro a Bergamo e in Lombardia’, organizzata a Bergamo dal movimento azzurro.

“Dobbiamo farlo fieri di quello che rappresentiamo, senza cercare exit strategy o alleanze contro natura, perché noi con la sinistra non abbiamo niente in comune. Non dimentichiamo che quello di cui facciamo parte è un governo di emergenza nazionale, per senso di responsabilità ci siamo messi al servizio del Paese, ma al netto di questa fase emergenziale non può esserci un futuro politico con chi vuole tassare la casa, inserire la patrimoniale, con chi ha una visione etica e morale molto distante da noi. Adesso è il momento di agire e di imporsi come gli interpreti della buona politica, uscendo da una logica che non mi piace, quella del ‘meno siamo e meglio stiamo'” aggiunge.

“Dobbiamo agire e lavorare come una squadra, allora sì avremo il vento in poppa e potremo navigare nel mare in tempesta al sicuro dal canto di sirene che ammaliano e che poi uccidono. Solo così Forza Italia può essere il centro moderato, equilibrato, credibile, europeo, cristiano e responsabile di un centrodestra che ha assoluto bisogno di noi, perché siamo un fortino di idee, valori e battaglie che restano solide nel coraggio che mettiamo ogni qual volta ci assumiamo responsabilità di governo. Questo coraggio non ci è mai mancato e di certo non ci mancherà in futuro” conclude Licia Ronzulli.