Energia: Tajani, ‘pensare anche a scostamento bilancio’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Bene quello che lunedì farà il governo: sei-sette miliardi di euro per aiutare le famiglie contro il caro-bollette. Ma temo che i tempi della guerra in Ucraina saranno lunghi, pertanto bisogna anche pensare a uno scostamento di bilancio. Qualcuno si preoccupa. Tuttavia, diventa inevitabile farlo se la situazione continuerà a peggiorare”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo alla convention ‘L’Italia del Futuro-Costruttori di futuro a Bergamo e in Lombardia’, organizzata a Bergamo dal movimento azzurro.