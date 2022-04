Registro delle imprese: il saldo è negativo. Nel primo trimestre di quest’anno 646 le chiusure-cancellazioni tra gennaio e marzo 2022, al cospetto di 428 aperture-iscrizioni. Il differenziale tra iscrizioni e cancellazioni è dunque negativo, con 218 ditte in meno iscritte nell’albo camerale sannita ed un calo dello stock pari in percentuale al -0,61% (il dato negativo più accentuato in Campania). Adesso le aziende iscritte nel registro delle imprese sannita risultano 35.216.

