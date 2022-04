Covid oggi Italia, 53.602 contagi e 130 morti: bollettino 30 aprile

(Adnkronos) – Sono 53.602 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 30 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 130 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 383.073 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14%.

I ricoverati con sintomi sono 9.826, 116 in meno da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 366, 5 in meno da ieri.

VENETO – Sono 5.549 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 3 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.668.391, mentre gli attualmente positivi sono 70.005. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.455. Negli ospedali veneti sono ricoverate 621 persone in area medica e 15 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 118. Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.539 dosi di vaccino anti-Covid.

LAZIO – Sono 5.506 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 aprile 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 10 decessi. “Oggi, nel Lazio, su 8.168 tamponi molecolari e 30.963 tamponi antigenici per un totale di 39.131 tamponi, si registrano 5.506 nuovi casi positivi (-89). Sono 10 i decessi (-1), 1.144 i ricoverati (-6), 62 le persone nelle terapie intensive (-2) e 6.160 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%. I casi a Roma città sono a quota 2.857” riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

SARDEGNA – Sono 1.618 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 aprile 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. Le vittime sono una donna di 86 anni del Sud Sardegna mentre abitavano nel Sassarese due donne di 81 e 86 anni e un uomo di 95. I nuovi positivi sono stati certificati dall’esame di 170 tamponi molecolari e 1.448 antigenici su un totale di 8.948 test processati. Con due nuovi ingressi sale a 15 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre scende a 302 (uno in meno) quello dei posti letto nell’area medica. Scende anche il numero dei casi di isolamento domiciliare: adesso sono 28.812, 76 persone in meno di ieri.

PIEMONTE – Sono 3.023 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 aprile 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.212 tamponi, di cui 34.596 antigenici con un tasso di positività all’8,1%. I ricoveri ordinari sono 749, 24 in meno rispetto a ieri, mentre sono 15 le terapie intensive occupate in calo di 2 unità rispetto a ieri.

TOSCANA – Sono 2.921 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 aprile in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi Covid, 756 confermati con tampone molecolare e 2.165 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.097.551 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.035.643 (94,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3.201 tamponi molecolari e 17.553 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,1% è risultato positivo. Sono invece 3.948 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 52.061, +0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 641 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un’età media di 84,2 anni.

CALABRIA – Sono 1.556 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 30 aprile 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti per un totale di 2.503 vittime da inizio pandemia nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.175 tamponi, tra molecolari e antigenici.