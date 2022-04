Encefalogramma piatto. Il Benevento è una squadra spenta, incapace di offrire una reazione o di provare a regalarsi uno scatto d’orgoglio per sfruttare l’ennesima chance concessagli dal destino. Anche nella penultima giornata, il campionato ha offerto assist invitanti che la Strega non ha saputo cogliere. Delle pretendenti alla Serie A diretta non ha vinto nessuna, fatta eccezione per il Monza che ha maltrattato i giallorossi, afferrando così quel secondo posto che la truppa di Caserta stava inseguendo dall’inizio della stagione.

