Famiglia: Ricci (Pd), ‘sentenza storica e passo in avanti verso pari dignità ruoli’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Una sentenza storica e un passo in avanti verso la pari dignità dei ruoli”. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci commenta la decisione del tribunale di Pesaro che ha accolto il ricorso di una madre, riconoscendo subito la sentenza della Consulta sul doppio cognome. Si tratta del primo caso in Italia. “I Comuni faranno quanto in loro dovere per agevolare le pratiche ma spetta al Parlamento fare una legge. La società civile e anche i magistrati sono un passo avanti e in sintonia con il Paese reale”.