Cafà (Cifa): “Con Confsal per la terza via della contrattazione collettiva”

Roma, 29 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Una data storica quella del Primo maggio che ha un alto valore evocativo di un cambiamento positivo del mondo del lavoro. Come confederazione Cifa da anni siamo impegnati insieme a Confsal nell’affermazione di un modello alternativo di relazioni industriali identificato nella terza via della contrattazione collettiva che pone la persona al centro, sia essa datore di lavoro o lavoratore, elevando la qualità del lavoro”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Andrea Cafà, presidente di Cifa, in occasione de ‘La Giornata del Lavoro’ della Confsal in programma il prossimo primo maggio a Napoli in piazza del Plebiscito.