Ucraina: Malpezzi, ‘Petrocelli va sostituito, regolamento lo consente’**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Prendiamo atto della posizione espressa dalla presidente del gruppo 5s, ma come Pd ribadiamo che Petrocelli non può continuare a fare il presidente. Risolvere il problema di una commissione Esteri impossibilitata a funzionare nel mentre c’è una guerra in Europa è urgente. Secondo noi lo spostamento è consentito dal regolamento. È fattibile e a nostro giudizio va fatto senza indugio: è la via maestra”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta le dichiarazioni di Mariolina Castellone, presidente dei senatori M5S.