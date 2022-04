Senato: Lucidi (Lega), ‘Petrocelli? Ogni strada per rimuovere soggetto folkloristico’**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Stiamo tentando ogni strada possibile – sia attraverso precedenti regolamentari che mediante sollecitazioni e richieste esplicite – per rimuovere un soggetto ormai folkloristico dalla guida della Commissione più importante del Senato in questo momento”. Così all’Adnkronos il senatore della Lega Stefano Lucidi, componente della Commissione Esteri, sull’ipotesi di una missiva indirizzata dai membri della Commissione alla Presidente del Senato Elisabetta Casellati per chiedere la rimozione dell’esponente M5S Vito Petrocelli dalla guida della Esteri.