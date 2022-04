Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Il 28 aprile di nove anni fa in un attentato sotto Palazzo Chigi, durante il giuramento del nuovo governo, la vita cambiava per sempre per il brigadiere Giuseppe Giangrande gravemente ferito. Un abbraccio a lui e alla sua famiglia”. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.