Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Se non lo avete ancora fatto firmate e condividete l’iniziativa dei cittadini europei per chiedere all’Europa l’introduzione di un reddito di base universale!”. Così in un tweet il fondatore e garante del M5S Beppe Grillo, rilanciando la petizione Ubi, Unconditional Basic Income.