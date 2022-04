Juve, Agnelli promuove Allegri: “Progetto molto valido”

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Il progetto Allegri? E’ un progetto molto valido”. Andrea Agnelli, presidente della Juventus, promuove Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero sta portando la squadra al quarto posto e deve giocarsi la finale di Coppa Italia. “Ogni trofeo conta, il più importante credo sia il campionato. In altre competizioni non sempre la più forte conta, quella con più appeal è la Champions, ma ogni titulo, come direbbe qualcuno, conta”, dice Agnelli durante il suo intervento all’evento ‘Il Foglio a San Siro’.

“Rimpianti per questa stagione? Ogni stagione per chi non vince porta qualche rimpianto. Quest’anno tanti momenti negativi. Il progetto Allegri è un progetto molto valido. Max ha riportato solidità. Se due settimane fa potevamo avere dei rimpianti di non essere a competere per lo scudetto -dice ripensando alla sconfitta contro l’Inter- è comunque difficile non essere felici: abbiamo un progetto di lungo periodo, conosciamo e sappiamo quello che vogliamo ottenere, sapevamo che quest’anno sarebbe stato difficile”.

Agnelli non sembra turbato dalle voci che ciclicamente ipotizzano cambi al vertice della società. “Questi rumors li hanno ascoltati in tanti: da Blatter e Platini, oggi abbiamo Ceferin e Casini. Io sono molto sereno non ci faccio molto caso a questi rumors, so quello che stiamo facendo e che mi sto divertendo. Bilancio dopo 12 anni di presidenza? Bilanci sportivi non mi piace farli. Se uno fa sport è sempre concentrato sulla prossima gara”.