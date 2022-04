Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Restiamo a un livello di pre-allerta” energetica, “non c’è motivo di andare oltre per ora”. Lo assicura ai cronisti il ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani, lasciando Palazzo Chigi dopo la riunione con i tecnici e il sottosegretario alla presidenza Roberto Cingolani per chiudere il pacchetto energia che andrà in Cdm lunedì della prossima settimana.