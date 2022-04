Calcio: Klopp, ‘innamorato del Liverpool, felice e onorato per il rinnovo’

Liverpool, 28 apr. – (Adnkronos) – “Sono felice, onorato, benedetto, privilegiato ed eccitato come all’inizio. Quando la dirigenza mi ha proposto il rinnovo, mi sono chiesto se avessi l’energia giusta da dare a questo club magnifico. Non ci ho pensato molto e la risposta è stata semplice. Sono innamorato di questa società e mi sento bene”. Così l’allenatore del Liverpool Juergen Klopp dopo l’annuncio del prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026. “Come ogni relazione sana, deve essere tutto reciproco -aggiunge Klopp al sito dei Reds-. La sensazione che fossimo giusti l’uno per l’altro è ciò che mi ha portato qui all’inizio ed è per questo che già in precedenza avevo rinnovato il contratto”.

Klopp siede sulla panchina del Liverpool da quasi sette anni. Era l’8 ottobre 2015 quando i Reds ufficializzarono l’ingaggio dell’allenatore dopo l’esonero di Brendan Rodgers. Da quel giorno l’allenatore tedesco ha guidato la squadra in 371 partite con 232 vittorie, 77 pareggi, 62 sconfitte e 4 trofei vinti. Il 1° giugno 2019 Klopp ha conquistato il suo primo titolo internazionale, vincendo la Champions League che al Liverpool mancava da 14 anni. Poi due trofei nella stagione 2019-2020: la vittoria della Premier League (che ha spezzato un digiuno di successi in campionato che durava da trent’anni) e il Mondiale per Club. Infine, la Carabao Cup (la Coppa di Lega) vinta lo scorso 27 febbraio contro il Chelsea. Una bacheca che presto potrebbe ospitare nuove coppe visto che il Liverpool è in semifinale di Champions League, in finale di FA Cup (dove affronterà il Chelsea) e sta lottando con il Manchester City per la vittoria della Premier League.