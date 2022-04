Milano, 28 apr. – (Adnkronos) – L’Olimpia Milano perde 75-70 a Istanbul e deve dire addio al sogno delle Final Four di Eurolega in programma a Belgrado. Non bastano un gigantesco Datome e un super Hines alla squadra di Ettore Messina, con l’Efes campione d’Europa che chiude la serie sul 3-1.