Femminicidi: Malpezzi, ‘bene ok a pdl su statistiche violenze di genere’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Oggi è una giornata importante per le donne: è stata approvata all’unanimità la legge sulle statistiche in tema di violenza di genere presentata dalla senatrice Valente, presidente della Commissione sul femminicidio. Siamo molto contenti perché come Partito Democratico è da tempo che lavoriamo con impegno su questo tema. Ed è importante che questo risultato sia stato raggiunto con un lavoro condiviso tra i due rami del Parlamento e tra tutte le forze politiche”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.