Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri sul dl energia e aiuti a famiglie e imprese non si terrà più domani o venerdì mattina, come ipotizzato nella giornata di oggi, ma è slittato a lunedì della prossima settimana. Lo si apprende da qualificate fonti di governo. Tra Palazzo Chigi e il Mef, intanto, andranno avanti nelle prossime ore e giorni riunioni e incontri per chiudere il provvedimento, un “decreto corposo”, assicura chi è al lavoro sul dossier.