Ucraina: Malpezzi, ‘bene richiesta incontro a Casellati, ogni soluzione per via Petrocelli’**

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Il fatto che tutti i capigruppo in commissione Esteri abbiano chiesto un incontro alla Presidente Casellati sul caso Petrocelli indica chiaramente che la situazione è insostenibile e che non è più possibile andare avanti così con i lavori della commissione bloccati”. Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, commenta la richiesta di un incontro con la presidente Casellati da parte dei capigruppo della commissione Esteri.

“È importante che si giunga a una soluzione: noi sosterremo con forza tutte le scelte che possano portare alla sostituzione del Presidente.Mi chiedo anche con che coraggio Petrocelli non si sia ancora dimesso nonostante sia stato palesemente sfiduciato da tutti i membri della commissione”.