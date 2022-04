Ucraina: annullata in Transnistria parata del 9 maggio

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – In Transnistria la parata del 9 maggio è stata annullata. Lo scrive il quotidiano russo Kommersant, precisando che la decisione di annullare la parata per il Giorno della Vittoria è stata presa a causa della minaccia di attacchi terroristici, motivo per cui nell’enclave filorussa in territorio moldavo è stato introdotto un livello “rosso” di minaccia.

“Il 9 maggio non ci sarà alcuna parata in Transnistria. Un raduno di massa di cittadini non è sicuro”, ha detto, citato dalla Tass, il presidente della Transnistria Vadim Krasnoselsky dopo la riunione del Consiglio di sicurezza.