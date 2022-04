Pd: domani Agorà su lavoro e retribuzione con Letta, Orlando, Speranza e sindacati

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Si svolgerà domani, 27 aprile, dalle 10 l’agorà ibrida ‘Retribuzioni giuste. La dignità del lavoro e del salario tra crisi e transizioni’. Appuntamento presso la sala David Sassoli del Nazareno e online su zoom e su Radio Immagina. L’Agorà sarà aperta dal segretario del Pd, Enrico Letta, e conclusa dal vicesegretario Peppe Provenzano. Si legge in una nota del Pd.

Parteciperanno il ministro della Salute e segretario di Articolo 1 Roberto Speranza, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, la Sottosegretaria al MEF Maria Cecilia Guerra, i segretari di CGIL e UIL, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri e il segretario confederale Cisl Giulio Romani. Interverranno tra gli altri Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze della Segreteria Pd, i senatori Tommaso Nannicini e Valeria Fedeli, le deputate Cecilia D’Elia, Coordinatrice nazionale della Conferenza delle donne Democratiche, Chiara Gribaudo (resp. Missione Giovani nella segreteria Pd) e Romina Mura, l’eurodeputata Elisabetta Gualmini, Piero Latino (Resp. nazionale Lavoro di Articolo 1) e Alfredo D’Attorre, oltre a economisti ed esperti tra i quali Linda Laura Sabbadini, Michele Raitano, Andrea Garnero e Patrizia Luongo.

“Sarà la prima di un ciclo di agorà con le parti sociali per individuare proposte per far crescere i salari, superare il lavoro povero e precario, recuperare il potere d’acquisto eroso”, si spiega nella nota.