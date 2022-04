Csm: Sisto, ‘anche a Senato partiti saranno leali’

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Sono convinto che la lealtà delle forze di maggioranza porterà ad una rapida conclusione della riforma dell’ordinamento giudiziario anche al Senato. E’ stato un percorso complesso, in cui tutti hanno fatto un passo indietro per farne due avanti”. Così a sky Tg24 il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che poi, rispetto alle proteste dell’Anm sulla riforma, ha commentato: “Il confronto con il sindacato delle toghe, con l’avvocatura e gli stakeholders è stato costante. Poi arriva il momento della decisione, e questa spetta al Parlamento: e le leggi non possono che valere per tutti”.