Csm: Serracchiani, ‘riforma importante per intera comunità nazionale’

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Con la riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, dopo quelle del processo civile e penale, abbiamo finalmente costruito le condizioni per una giustizia più giusta, efficace e rapida come richiedono i cittadini e nel pieno rispetto dei principi costituzionali che salvaguardano l’indipendenza della magistratura”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

“E’ stato compiuto oggi un importante passo avanti sul piano generale delle riforme di cui il Paese necessita e noi del Pd che abbiamo costantemente agito guardando all’interesse generale e non alla convenienza di partito siamo soddisfatti di aver contribuito a realizzare un risultato importante per il futuro dell’intera comunità nazionale”.