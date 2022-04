Basket: playoff Nba, Toronto passa a Philadelphia e riapre la serie, Sixers avanti 3-2

Philadelphia, 26 apr. -(Adnkronos) – I Toronto Raptors si impongono in trasferta per 103-88 sui Philadelphia 76ers e si portano sul 2-3 nella serie di primo turno dei playoff della Eastern Conference Nba. Nuvole scure hanno cominciato a radunarsi sopra le teste di tutti i Sixers da quando Joel Embiid si è procurato un infortunio al pollice. Per la seconda partita consecutiva Philadelphia viene battuta nettamente da Toronto e ora sarà costretta a tornare in Canada con la serie sul 3-2, pagando un orribile primo tempo (10 palle perse, 35% al tiro, 12-0 di parziale Raptors per aprire il secondo quarto) e le prestazioni decisamente sottotono delle stelle, uscendo tra i fischi dei tifosi.

Per sua stessa ammissione Embiid è stato “terribile difensivamente”, in difficoltà con il pollice rotto e discretamente stanco dal punto di vista fisico, chiudendo con 20 punti, 11 rimbalzi e 4 assist ma anche solo 0/4 dalla lunga distanza in 40 minuti. Decisamente peggio James Harden, invisibile per tre quarti (9 punti e 2/8 al tiro) prima di svegliarsi nel finale e chiudere con 15 e 7 assist, ma con solo 4/11 al tiro in un quintetto tutto in doppia cifra, seppur inefficace. “Sono stati più duri di noi per tutta la partita” l’analisi di coach Doc Rivers

Le difficoltà dei Sixers non cancellano i meriti dei Raptors, che dopo le prime due partite sono sembrati la miglior squadra della serie. Senza Fred VanVleet, la squadra di coach Nick Nurse si è affidata a un Pascal Siakam da 23 punti e 10 rimbalzi e ad altri quattro giocatori in doppia cifra (Achiuwa 17, Anunoby e Trent Jr. 16, Barnes 12) per controllare un match in cui non sono mai stati in svantaggio dopo i primi minuti, toccando anche il +19. Mai nessuno ha rimontato da 0-3 in una serie Nba ma Toronto ci vuole provare.