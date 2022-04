Oltre al colpo incassato in classifica che complica l’appuntamento con la vetta, il Benevento fa i conti anche con le conseguenze che il match contro la Ternana porta con sé tra i protagonisti del suo futuro. Perché in vista del dentro o fuori delicatissimo di Monza in un colpo solo Fabio Caserta dovrà rinunciare sia a Federico Barba che a Francesco Forte, ridisegnando così la sua Strega in uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione.

